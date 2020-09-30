新世界業績｜全年基本溢利跌25% 下財年可出售逾130億元資產

新世界（017）公布截至今年6月底止全年業績，股東應佔溢利跌94%至10.96億元，若不包括投資物業公平值變動，基本溢利按年跌25%至65.9億元，每股基本溢利0.43元，派末期息1.48元。

集團期內收入減少23%至590億元，其中物業發展收入減50%至192.1億元，主要來自香港傲瀧、名鑄、柏蔚山及迎海系列等住宅項目，本港應佔物業合同銷售為131.6億元。受惠於K11 MUSEA等開幕，儘管已為租戶提供租金減免，租金收入仍升19%至43.5億元。

新世界表示，期內已出售約106億元非核心資產，將持續優化資產組合及回報，提升企業效益，為股東創造更多價值。集團另持有約130至150億元的資產可於2021財政年度供出售，將帶來額外現金流予核心業務發展。

新創建全年應佔經營溢利跌25%

同系新創建（659）公布截至今年6月底止全年業績，股東應佔溢利跌94%至2.53億元，應佔經營溢利跌25%至35.14億元，每股基本溢利0.06元，派末期息29仙。新創建表示，即使經營溢利有所減少，惟各業務的根基仍保持穩健，核心業務在具挑戰性的營商環境、人民幣貶值及中國政府實施公路免收通行費政策的綜合影響下受到衝擊，惟受惠於富通保險等業務。

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