【智取大市】國進民退變國退民退 - 晉佳

阿里（9988）同騰訊（700）係增長能力最強勁嘅中國巨型企業，兩間企業市值總共超過10萬億，多過頭5間銀行、頭兩間保險、頭3間石油同頭3間電訊龍頭國企嘅市值總和，睇得出市場點樣評價中國民企同國企。基本上冇國有企業能夠一己之力吞併佢哋，就知道喺中國14億人口嘅市場之內，出色嘅民企可以發揮到幾大嘅潛力，同埋國企如何停滯不前。

未來民企始終有後浪，可能會有下一間騰訊、下一間阿里，但為咗統戰，要鼓勵民企國企配合推進重組，劉鶴講到明國企要對民企健康發展發揮帶動作用同重要影響力，即係，效率高嘅民企做細佬，要聽效率低嘅國企話，推動起上嚟，你可以想像情況會點。要國企改革從而收窄同民企之間嘅經營能力差距？國企重組搞咁多年，聽到市場都放棄了。

維穩大於一切，要民企槍口一致對外，形成呢種所謂團結，就要付出咁大代價？

話分兩頭，要作出咁大犧牲，亦理解到𠵱家面對幾大嘅威脅。TikTok、WeChat被美國制裁事件勢阻止中國高科技走出去，但國企去管真係會好啲？只能說睇唔透。

五中全會將會喺10月26至29日召開，「十四五」規劃成為重點，仲會制訂「2035年遠景目標」。經過《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》通知出爐後，維穩式經濟會成為「十四五」主旋律？國企管民企呢回事真的發揚光大，相信會為中共歷史留下一個重要嘅伏筆。

晉佳

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