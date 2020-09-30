零售數據｜8月港銷貨額跌13.1% 遠勝預期 政府：基數所致

政府統計處公佈，8月零售業總銷貨價值的臨時估計為256億元，按年跌13.1%，遠勝市場預期的跌17.5%，亦較7月時跌23.1%大為收窄。同月總銷貨數量按年跌13.4%，同樣較市場預估的跌15.9%為佳。

按零售商主要類別，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值按年跌37.8%，藥物及化妝品（下跌39.8%）、服裝（下跌29.6%）、鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌42.9%）、百貨公司貨品（下跌9.2%）、食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌15.7%等。

超級市場貨品的銷貨額續升10.8%，電器及其他未分類耐用消費品升10.1%，其他未分類消費品（上升5.9%）；汽車及汽車零件（上升4.2%）；以及傢具及固定裝置（上升8.0%）。

政府發言人表示，8月零售銷售表現在本地第三波疫情下仍然疲弱。儘管按年跌幅明顯收窄，但主要是由十分低的比較基數所致。

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