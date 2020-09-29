恒大疑爆煲｜傳香港區員工減薪 最多達20% 多間本地註冊公司消失

債務負擔沉重的中國恒大（3333），香港分公司疑已率先開源節流。《蘋果》接獲恒大員工報料，公司本月向香港區員工提出減薪方案，要求員工同意，有管理層減薪幅度更高達20%。另一方面，本報發現恒大年報多間在註冊地為「香港」的公司，未能在公司註冊處查獲，疑似已經除名。

恒大2009年在港上市，近年積極進軍本港樓市。該員工指出，恒大在港聘任逾百人，惟公司本月初宣佈香港區員工減薪安排，人事部逐一接見員工通知減薪，並要求員工簽署同意書，其中恒大實業員工佔大多數，而管理層亦需減薪約20%，不少為內地高幹。

他指，減薪未知是否和公司資金不足有關，但巧合地上周四網上流傳一份恒大致廣東省政府《關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告》，指若未能獲支持啟動分拆恒大地產回歸A股，恐會導致公司現金流斷裂，令內部人心惶惶。他指，公司未有交代事件，惟近日管理層頻密地開會，次數較以往多。恒大事後發聲明稱有關文件為憑空捏造，但路透引述3名知情者確認文件的真實性。

本報向恒大查詢事件，發言人否認全員減薪，並重申公司多項核心數據，證明公司經營正常健康、財務穩健；並指恒大地產與持863億人幣股份的戰略投資者簽訂補充協議，同意轉為普通股權長期持有，且股權比例保持不變。剩餘的437億戰投中，恒大已與155億戰投商談完畢，目前正在辦理手續，282億戰投正在商談中。

恒大實業上月三董事辭任

恒大實業於2017年以「興成實業」為名成立，於2018年才易名為「恒大實業」。早前有報道指恒大實業以47.05億元買入恒地（012）和生圍地皮，自買入地皮後公司董事隨即出現變動，原本三名恒大高層賴立新、陳奮及黃蓉均辭任董事職位，同時委任張詔及陳代平為董事，翻查資料前者為恒大實業副總經理，後者身份未明。

事實上，恒大過往亦曾在買入地皮後更改公司董事，2018年恒大以買殼形式，66億元購入恒地旗下、持有屯門管翠路住宅用地的「福彩發展有限公司」，交易完成後時任董事賴立新、陳奮及黃蓉相繼辭任，而該地皮現發展為「恒大．珺瓏灣」，並成為首個在港推出的樓盤。

除了恒大實業，恒大系在本港有多間子公司，據恒大地產及恒大汽車（708）2019年報（截至2019年12月31日），共有27間主要附屬公司在香港註冊。但《蘋果》查冊發現，當中7間在公司註冊處並沒有任何記錄，撇除年報出錯的可能性，意味恒大在今年內把上述公司除名（deregistration )，估計或涉及公司重組。

恒大汽車年報中列出有22間附屬公司的註冊成立/運營所在地為香港，但查冊後發現，有6間在公司註冊處並沒有任何記錄。恒大地產亦有相同情況，年報列出有5間附屬公司在香港註冊，但其中一間「Wisdom Gain Group Limited」在公司註冊處並沒有任何記錄。

此外，恒大汽車另一附屬公司Evergrande Intelligent Automotive (Hong Kong) Limited，年報列明公司的中文名稱為「恒大智慧汽車(香港)有限公司 」，但根據公司註冊處資料，該公司中文名稱其實為「恒大智能汽車(香港)有限公司 」。公開的查冊制度原意是保障社會大眾，包括方便進行企業盡職調查，但若投資者僅依據恒大提供的中文名稱查冊，就得不到應有的答案。

信永中和香港管理合夥人盧華基表示，由於年報資料只是截至2019年底為準，故若之後有任何變動，外界未能知悉，但認為在核數師及公司秘書雙重把關下，年報出現大規模錯誤的機會甚微。他指，大型公司一般都會設立多間空殼公司，為配合業務新發展作準備，若公司業務發展有變，或擬簡化公司架構，都是把附屬公司除名的原因之一。

恒大港住宅項目未能回本

恒大雖然是內地具規模的內房發展商，不過在港推盤成績就未如理想，兩個樓盤在港已推售約半年至10個月，但目前只售出約一半單位，成交疏落，套現金額亦較發展成本低，料仍未能賺錢。其中，恒大．珺瓏灣一期及二期共推售1,982伙，至今共售出1,054伙，成交金額大約介乎350萬至800萬元。倘以成交價600萬元計算，即共套現約63.24億元，較其買殼成本66億元要低。

而恒大‧睿峰原址為東京街懷德工業大廈，連同補地價原由新世界以17.73億元購入，後於2018年轉售至恒大。恒大‧睿峰全盤414伙，去年12月推出至今共售出不到五成僅達170伙，項目價格大約介乎620萬至1,500萬元。倘以成交價1,000萬元計算，至今套現17億元，仍然低於新世界的項目買入成本。

恒大最早於2015年在港「插旗」，當年以125億元向華置（127）購入美國萬通大廈，後易名至中國恒大中心，成為香港總部。計及最新向恒地買入和生圍地皮，為第四次於本港樓市發展。

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