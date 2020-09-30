是日必炒｜呢隻細粒教育股漸見炒味

精英匯（1775）7月底發通告，認購林一鳴旗下「博士在線平台」60%股權，同時委任林一鳴為策略發展顧問；集團同時向林一鳴授出2,000萬股購股權，相當於已發行股份的4%，每股行使價0.6元，較當日收市價溢價66.7%，較最新價溢價約一成。

林一鳴承諾不會於授出日期起計十年內，以低於每股1.08元（招股價）轉讓或以其他方式出售根據行使任何購股權所配發股份，似乎林一鳴對未來股價胸有成竹。點解咁有信心？因為今次佢將專業牌照線上教育如證券期貨、CFA、保險等注入上市公司，幾有gimmick，其在金融界的人脈之廣，同樣惹人憧憬。

最update嘅形勢係，周一EGM已通過上述議案，反映雙方合作隨時啟動，買賣盤近日亦漸見活躍，炒鬼似乎已埋位。挨近0.5元水平入場，以10%作止蝕，博衝上行使價0.6元，即有兩成水位，即管睇下呢間不足3億cap嘅教育股，悶市下能否突圍，但要留意成交偏低，用刀仔鋸大樹心態入場較佳。

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