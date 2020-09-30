郭曉群擬罷免所有董事 康宏：已尋求專業意見

康宏環球(1019)表示，周一（28日）已收到「聲稱」持有康宏29.91%股權的郭曉群通知，要求召開股東特別大會動議罷免全部12名現任或已停職的董事，並動議委任郭曉群、港鐵(066)前主席馬時亨及立法會議員石禮謙等6人進入董事會。

康宏表示，根據公司組織章程，有關大會須於提出有關要求後兩個月內舉行，公司現正就郭曉群遞交的通知尋求專業意見。

本周初馬時亨已率先現身「吹風」，指應佳兆業邀請爭取成為康宏董事。令人意外的是，佳兆業（1638）執行董事郭曉群亦計劃進入董事會。除了已知的馬時亨及石禮謙，其次候選董事包括佳兆業前財務總監Habibullah Abdul Rahman（黃志強）、佳兆業前副主席譚禮寧、及現職佳兆業資產管理的鄭樹源。

同日，康宏收到郭曉群向高院申請原訴傳票，要求康宏承認他的所有股份交易，並確認他享有的股東權益。康宏指，正就有關傳票的法律程序尋求專業意見。

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