成員公佈︳政府組「香港增長組合」管治委員會 財爺任主席成員包括馮國經林家禮

港府於本年度的《財政預算案》中，調動10%外滙儲備作「香港增長合」投資方案，政府宣布成立「香港增長組合」管治委員會，當中代表主要來自團結香港基金及科技園。

管治委員會由財政司司長擔任主席，六名非官方委員分別為團結香港基金副主席、馮氏集團主席馮國經、第一東方投資集團董事長諸立力、創科香港基金會同團結香港基金成員之一、光大控股（165）前執董陳爽、 阿里巴巴（9888）前總裁、紅杉資本中國基金專家合夥人車品覺 、科技園公司主席查毅超及數碼港主席林家禮，六人任期兩年，至2022年9月30日。

財政司司長陳茂波指，非官方委員是私募及風險基金專才、財經界以及商界領袖，期望他們能為「香港增長組合」的策略性事宜出謀獻策，將提供策略性督導及就投資準則及資產配置等事項作出指引。

財政司司長將擔任管治委員會主席，財庫局常任秘書長（財經事務）及財庫局常任秘書長（庫 務），及金管局總裁擔任觀察員。

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