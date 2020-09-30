選秀之道｜「去全球化」下 銀行業黃金時代已過去（鍾秀霞）

「三道紅線」下，有內房企業減價促銷，行業短期風險上升，但不構成系統性問題，長遠更有利樓市發展。

近日有內房企業減價促銷售樓，成為投資市場的熱話，再加上中國房地產企業資金監測和融資管理規則向內房企業列出「三道紅線」，市場憂慮行業的負債水平出現警號，拖累不少企業的股價出現調整。

到底中國內房企業是否面臨很大困境？筆者認為不是。其實內地經常也有樓市的調控政策出台，最近的「三道紅線」只是監管當局為了防範風險而推出的措施，並沒有甚麼特別。

近日銀行股的走勢屢屢成為財經報章的頭條，尤其是在中美兩個大國的角力下，部分企業夾在中間，顯得有點「兩面不是人」，更令市場頗為擔心。

規模太大反是負累

在這一篇文章中，筆者希望以一個更加宏觀及全面的角度，跟大家剖析一下銀行業的前景。傳統智慧告訴我們，銀行是個賺取巨利的行業，尤其是在過去數十年的全球化浪潮下，更衍生出多間跨國銀行巨擘，它們都致力將業務拓展至世界各地。在那個時代，銀行業追求的是「大即是美」，既可享有規模經濟，又有交叉銷售的好處。

然而隨着「去全球化」的浪潮席捲全球，再加上國際政治形勢日趨複雜，地緣風險已成為不可忽視的問題。規模太大、涉足太廣的話，不再是優勢，反而變為挑戰、甚至是負累。不單是銀行，其他行業也面對同樣的局面。

此外，銀行業本身也面對著不少問題。一方面，在2009年金融海嘯之後，全球都加強對金融業的監管，賺錢不再像從前般容易，合規部門（Compliance）的成本更是越來越高昂。第二，低息環境已持續多年，對於銀行的淨息差收入亦帶來了沉重壓力。第三，則是隨著科技的發展，整個社會及經濟的模式出現了重大轉變，嶄新的線上金融中介服務開始進入市場，挑戰銀行的某些傳統業務收入。

黃金時代似乎已過去

銀行的貸款收入，主要來自企業客戶及個人客戶兩種。在企業方面，金融海嘯後很多行業都出現整固及併購，一些規模較小的企業被市場淘汰，換言之銀行的潛在客戶群有所減少，而規模大的企業則進一步搶佔市場份額，提升了融資的議價能力，對銀行的貸款利潤也非好事。至於在個人方面，可分為一般小市民及富豪客戶。零售貸款的按揭業務雖然吸引，但行業之間的競爭相當激烈，息差收入並不高。而在富裕人士方面，銀行一直以財富管理部門為富裕人士服務，但在低息環境下，投資回報普遍降低，也令這方面的業務面臨挑戰。

猶記得在當年的恒生指數中，一隻重磅的銀行股便佔去指數的三成以上權重；相比之下，今天一眾科技企業已取而代之，成為指數的領頭羊，而多元金融行業佔恆指的比重則為47%左右，當中不只是銀行股，也包括保險業等。投資世界也講求潮流，可以說，銀行業的黃金時代似乎已經過去。展望將來，銀行需認識到大環境的轉變，積極作出調整及開拓新的業務來源，才能在新時代中站穩住腳。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理

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