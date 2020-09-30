投資者日｜阿里巴巴：雲業務料今財年首賺錢 菜鳥網絡達正現金流

阿里巴巴（9988）集團董事會主席兼首席執行官張勇出席2020年投資者日時表示，料雲業務今年度（至2021年3月年度）前能轉盈，而物流公司菜鳥網絡今年可達正現金流。

他指出，今年疫情對生活及社會的發展有重大的改變。目前為止，在全球因疫情帶來的不確定性仍持續下，中國是全世界經濟恢復最健康的市場，而根據IMF預測，今年中國可能是發達地方市場中，唯一一個有正增長的市場。

首席財務官武衛提到，集團至今年6月在中國數碼經濟GMV（總成交額）為7.3萬億人民幣，佔中國零售銷售約18%，較2015年的10%顯著增長。張勇指，阿里在中國的消費市場有重視的地位，至6月底的12個月，阿里整個數碼經濟體中的消費規模收入已逾1萬億美元，顯示消費者、雲售及品牌商對數碼化市場有極大的信心。

張勇指，在疫情中，以往在電子商務滲透率較低的消費品類，如生鮮食品、保健類產品等正快速增長，反映疫情帶來的調整和變化；而疫情亦令網上工作成為習慣，其中旗下網上會議軟體服務「釘釘」在高峰期時，支撐100萬網上課堂。

談到將上市的螞蟻集團，張勇表示，阿里與螞蟻旗下支付寶建立了龐大消費者實際行為，兩者至6月底年度消費者達10.7億。阿里會繼續重構線上線下零售業態，將支付寶從「數字化支付出口（digital check-out）」升級為「數字化生活入口（digital check-in）」。

會上張勇特別提到雲業務發展，指業務不只是科技基礎設施，同時為大數據的應用，對各行各業的業務高度化結合，希望能為各產業走向數碼化。集團相信雲時代才剛剛開始，是一個全領域的機會。

他認為中國作為全球最大消費市場之一，在經濟發展會從出口及投資導向走向需求及消費者導向，轉向在疫情後更為明顯。而全球化是集團重要引擎之一，會堅定不移走下去。他提到，目標在2036年能服務全球20億消費者，幫在1,000萬中小企達到盈利。

武衛在會上表示，集團活躍用戶中，覆蓋90%中國已發展地區、45%低發展地區。用戶年度平均消費達9,000元人民幣，當中高消費用戶（消費逾7,000元人民幣）達1.9億戶，留存率達98%，而消費少於7,000元人民幣的客戶亦達5.5億戶。

她續指，集團在近月不斷開拓新領域，如小鵬汽車、易居及網易雲音樂，亦增加對阿里健康（241）的投資，反映集團對健康領域有強烈信心。

阿里今日顯著反彈，升3.4%，報274.6元

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