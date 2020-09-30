平安壹賬通開業　主攻中小企

【本報訊】虛銀陸續開業，最新主攻中小企業務的平安壹賬通銀行亦正式登場，行政總裁馮鈺龍表示，貿易相關中小企佔本港中小企總量的三分之一，貸款缺口數以千億元計，相信業務大有作為。

該行網頁顯示，中小企6個月、12個及24個月分期貸款的實際年利率全部為8至12%。馮鈺龍補充，利息取決於客戶的風險系數，現時平均貸款息率僅錄單位數，平均貸款額170萬元，貸款年期平均18至24個月，放款時間僅需4天，在5天保證放款期以內。

雖然銀行初步面向貿易通客戶，惟他不擔心風險過於集中，稱上半年進出口貿易總量跌幅可控，未來會拓展服務至其他中小企。至於個人客戶新開戶，可獲現金回贈288元，100萬元以下存款均可享1%存款利率。

螞蟻銀行：開戶反應好

螞蟻銀行（香港）亦剛於周一開業，行政總裁王瀾透露，首日開戶反應較預期好，平均開戶時間3至5分鐘。螞蟻亦研進攻中小企市場，於毋須開戶情況下，向商戶提供貿易融資。母企阿里巴巴（9988）經濟圈內的香港註冊電商將會是首批試點，預期服務年底前進入沙盒測試。

個人客戶方面，AlipayHK電子錢包內的螞蟻銀行（香港）小程式已在沙盒測試階段，用戶可直接透過小程式遙距開戶及使用存款進行支付，即只要一個App已可完成銀行及支付服務，料年底前推出。