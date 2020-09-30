中美角力｜路透：中國擬對Google Android系統進行反壟斷調查

《路透》引述消息人士指出，中國準備對Google發起反壟斷調查，調查有關Android手機操作系統的優勢妨礙競爭之指控。調查案是由華為提議，中國反壟斷監管機構已提交給國務院審核。

其中一名消息人士表示，關於是否要展開正式調查，最快可能於10月做出決定，決定可能受到中美關係的影響。

除了作為美國制裁華為及中芯的回應之外，中國這是因為正着手對反壟斷法進行重大修改，擬議中的調整包括大幅提高罰款上限，並擴大判斷一家企業操控市場的標準範圍。

另一名知情人士說，還將調查Google的市場地位是否可能對華為等中國公司造成「極端損害」的指控，因為失去Android系統的支持，將導致信心喪失和收入損失。

Google、華為、中國國家市場監督管理總局和國務院沒有立即回應有關報道。

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