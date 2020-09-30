螞蟻上市｜傳券商允20倍孖展認購H股 有券商指融資緊絀 孖展需預約

或成史上集資規模最大的螞蟻，券商正密鑼緊鼓供投資客抽新股，有券商向內媒透露，擬允許投資者以20倍孖展認購螞蟻H股。

《21世紀經濟報導》引述富途證券指出，該行已籌措約260億港元資金，供投資者認購螞蟻集團H股，未來融資額還會增加，另一家券商則允許投資者動用最高20倍資金槓桿。此外多間券商打通美股、港股兩大賬戶，美股投資者可以直接使用美元認購，無需先兌換成港元。

有券商指出，考慮到螞蟻集團的知名度與業務規模，銀行方面不擔心它H股認購氣氛，券商平台能否獲得足夠多的額度，主要根據其自身於銀行的評級高低。同時越臨近螞蟻H股上市日，券商從銀行獲取融資額的難度越高，相應的資金融資拆借成本也越高。有券商估算，當前平台所獲得的銀行融資額，只能滿足投資者以約3倍槓桿認購螞蟻。但眾多投資者希望能用最高10倍參與認購，故只能引入預約制，投資者需提前預約槓桿融資額並獲批，才有機會10倍槓桿認購。

有券商業務主管透露，抽新股本質上屬於套戥投資。為了順利上市，多數赴港上市的企業都會給予一定幅度的股價折讓，以吸引投資者參與申購。因此投資者可以輕鬆賺取一、二級市場價差收益。但此次螞蟻H股折讓幅度可能較小，因目前多家全球主權財富集團與大型基金機構，均對其基石投資有興趣，導致H股發行價水漲船高，對參與超高槓桿的投資者未必是好事。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！