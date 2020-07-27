【樂活道】恒大之所以大到不能倒－藍友斑

Too big to fall（大到不能倒）是非常流行的財經術語，就是一間企業達到一個規模，國家不能承受其結業的後果。若這家超級巨企倒下，將會牽連甚廣。試試想像，如果現在告訴你facebook結業，其所牽連的災難將會是全球性。

中港財經最近令人矚目的話題莫過於恒大地產（3333），這間公司的負債已經用千億來做基本單位。之前網上流傳一份未經證實有關恒大要求政府幫忙重組的文件，加上網上看到非常多的廣告，譬如甚麼恒大七折賣樓之類，令這個謠言甚囂塵上。

公司的公關當然矢口否認，說經營穩定健康，並說正在進行融資和減債的計劃，信不信由你。

太過仔細的股票技術內容，這裏就不多講了，《蘋果》財經有極詳細的報道；我反而想講一講借錢的倫理。

大劉全家重貨支持恒大債券，每一個投資者都有自己的看法。但當一家公司借錢借到一個極致，借到「大到不能倒」的時候，就可能會發生連債主都唔敢搞你的情況，更可能會再借多啲，主動賒數，還款期一拖再拖。

恒大在樓市政策上其實面對非常大的障礙，畢竟中國嚴打炒樓風，限購令減慢了內地樓市銷售。如果恒大無法出售極巨量的貨尾單位，而同時被債主排隊上門追數，就可能引發連鎖反應，引發金融危機。

以為會爆煲 偏偏唔死得

明明欠債還錢天經地義，但是當一間企業借錢借得太勁，情況就好似身上綁住個炸彈，如果你逼我還錢，我就只可自行引爆。恒大就像一隻被一眾債主餵養的獅子一樣，要不斷讓他飽肚，否則就把主人吃掉。所有利益綑綁在一間公司的時候，這間公司便大到不能倒下。

其實令我印象最深刻的一單關於恒大的新聞，是在今年三月底的時候，許家印在網上業績會對傳媒抱怨，認為傳媒報道恒大的新聞不公平，搞到公司股價大跌。當人們針對他說恒大資金鏈斷裂的新聞時，許衝口而出說：「你說資金鏈斷了是吧，我立即打20億美金到證券公司買債！」

大到不能倒，不是公司很大，而是麻煩很大。林鄭同恒大一樣，即使全城覺得佢好快玩完，佢就越玩越耐，隨時連任。

恒大債券價格同香港政府支持度一樣，不停瘋狂下跌，當大家覺得佢就快要爆煲時，佢就同你頂住個雞頭，呢幾日仲更反彈，繼續喺市場玩。但中國資本市場就是如此奇怪，你覺得佢爆煲但偏偏玩得越耐。

藍友斑

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