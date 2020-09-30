虛銀消息︳天星與保誠合作 新開戶送150元

天星銀行宣佈與保誠保險合作，為Pulse by Prudential健康應用程式用戶提供「財富與健康」開戶優惠，由即日起至10月23日，用戶在開立天星銀行戶口前，只需於Pulse應用程式先登記有關優惠，再以同一手機號碼於天星銀行註冊開戶，首2萬元活期存款可獲享3.6%高息，及額外獲得150現元現金回贈。

天星銀行替任行政總裁姚文松表示，今次是虛擬銀行及保險業合作的里程碑，希望讓Pulse用戶親身感受虛擬銀行突破傳統的開戶體驗，期待往後繼續共同探討更多合作的可能性，以金融科技提升銀行及保險服務的體驗，為客戶提升財富與健康的增值。保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示，保誠一直致力以創新科技提升客戶在電子化世代的體驗，期待未來更多的合作機會，協作加深與客戶的互動。

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