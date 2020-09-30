東方報業內部股權轉讓 涉約65%股份

東方報業（018）大股東Marsun Group Limited將持有的Marsun Holdings Limited全部股權轉讓予Ocean Greatness Limited，Marsun Holdings Limited持有東方約64.75%。而Ocean Greatness Limited由Ocean Trust信託人全資擁有。

公司指，Marsun Trust及Ocean Trust均為公司董事會主席馬澄發為馬氏家族利益而成立的全權信託，兩者擁有共通的受益人。

東方報業早前公佈截至今年3月底止全年業績，期內收入8.23億元，按年跌8.7%；錄得虧損1,098.7萬元，每股虧損0.46仙，不派末期息。去年該公司同期盈利8,138.8萬元。公司指，去年錄得虧損主要由於印刷媒體業務收入減少，香港及澳洲的投資物業公允價值下跌及澳元匯率產生匯兌損失所致，若剔除投資物業公允價值的變動及澳元匯兌損失的影響，集團來自主要業務的年度溢利為7,175.3萬元。

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