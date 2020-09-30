虛銀消息︳富融銀行試業 首推外匯買賣服務

富融銀行即日起在金融科技監管沙盒試業，為1000名特選個人客戶提供儲蓄、定存、本地轉賬與支付，以及外匯買賣服務。試業期間，該行會持續提升產品和客戶體驗，為全面開放予公眾作準備。

試業初期會先推出港元、人民幣和美元定期存款服務，低至1元即可開立，不同分層的存款金額設不同的利率；最新優惠由即日起至10月31日止的推廣期內，3個月港元定期存款可享5%利率優惠，最高定存額為10萬元，乃由基本定存利率1%加4%特別獎賞所組成，基本年利率部份會在定期存款到期日發放；而特別獎賞將於明年2月28日或之前發放。

即日起至今年10月31日止的推廣期內，港元、人民幣和美元存款都可享1%儲蓄存款利率優惠，適用於儲蓄賬戶存款首50萬港元/人民幣或首5萬美元。現行港元和美元基本儲蓄利率分別為0.01%，而人民幣基本儲蓄利率為0.25%。

該行另設外匯買賣服務，可兌換港元、人民幣和美元，低至港幣10元/人民幣10元/10美元即可進行外匯買賣，試業期內，外匯交易服務時間為星期一至星期五，上午九時至下午五時。

富融銀行行政總裁岑志豪表示，其為首家推出外匯買賣服務的虛擬銀行，會主動和積極了解客戶意見，持續優化產品和服務。目前，正與內地和海外多個合作夥伴進行洽談，期望在世界各地為客戶提供更多的資源，讓客戶在生活各範疇都輕鬆自在。

富融銀行2019年獲金管局發出虛擬銀行牌照，由騰訊、工銀亞洲、港交所、高瓴資本及鄭志剛合資組成，總部設於香港，並嚴格遵守由金管局設立的監管規定及指引，同時為存款保障計劃的成員，合資格存款受存款保障計劃保障，最高保障額為每名存款人50萬港元。

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