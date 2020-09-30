【大盤登場】新世界大圍站項目定名柏傲莊 趕下周開價

一手新盤即將踏入10月，混戰白熱化，繼沙田九肚山開售後，日內市場聚焦多年，由新世界（0017）及港鐵（0066）合辦的大圍站上蓋1期項目，正式命名為柏傲莊I。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢指，預計最快下周開放示範單位及公佈首張價單，並期望能於日內上載樓書。

黃浩賢指，整個大圍站上蓋項目命名為「柏傲莊」，其中一期項目名為「柏傲莊I」，而2期項目亦已經批出預售樓花。項目預計下周開設3個示範單位，定價預計會參考同系鄰近的溱岸8號，戶型涵蓋1至4房單位。黃浩賢指預計首批推出最少兩成單位外，若然下周示位參觀人數理想，將會額外加推。

黃浩賢指，若然1期項目銷情理想，不排除季度內與港鐵商討，緊貼加推2期項目，即整個第四季會推出逾2,000伙單位至市場。不過近期新盤銷情理想，所以都對銷情有信心。

資料顯示，1期項目涉及783伙，設有兩座住宅大樓，戶型遍佈1至4房，其中約三成為1房單位、約三成兩房單位及約四成3房單位，而四房單位為特色戶型。整個柏傲莊項目分三期，7座大樓共3,090伙，其中第1期涉及2座大樓、2期為3座住宅大樓，3期則為2座住宅大樓。柏傲莊I的預計關鍵日期為2022年9月30日。而柏傲莊II設有三座住宅大樓，共1,415伙單位。

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