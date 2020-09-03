【智在四方】沒完沒了的中美貿易戰

一般人眼中，TikTok就是抖音，但字節跳動創辦人張一鳴很聰明， 2016年推出抖音視頻後，2017年再推出抖音國際版品牌TikTok，初起步已將這兩個品牌切割，避免捲入不同國家的政治漩渦。可惜人算不如天算，TikTok捲入中美貿戰，特朗普今年8月宣佈要字節跳動必須在90日內出售TikTok在美國業務，否則被禁止運作。

中美關係惡化越演越烈，相信在美國總統大選之前，情況只會每況愈下。特朗普在任多年，利用微妙的國際關係，在國內外都得到很多掌聲。可惜一場新冠肺炎突襲，因美國政府應對疫情不力，令特朗普的支持度大跌，於是他又再打國際牌，預期未來這幾個月，在美華企將面對不同挑戰，例如早前美國政府推出的「潔淨網絡計劃」，其實是針對一些在美國的中國互聯網公司，包括阿里、騰訊及百度，以及中國電訊公司包括中移動及中電信等。特朗普不會一次過將所有在美中國企業趕走，估計現階段會逐間中國企業清算，美國情報機關應早已掌握不少「證據」，好像剝洋蔥皮一樣，逐層逐層揭開。

有評論指美國政府不斷針對在美國的中國互聯網公司，是要報復美國互聯網公司包括YouTube、facebook、WhatsApp、Twitter等多年來在中國被禁止使用。那麼中國會否解放國內互聯網，讓美國的互聯網服務可在中國重新使用？我相信可能性不大，反而中國政府會實施反制措施，將一些美國企業列入「不可靠實體清單規定」，為這場中美貿易大戰推向另一高峯。

方保僑 香港資訊科技商會榮譽會長