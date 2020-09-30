美股三件事｜選舉辯論後美股偏軟 第二季GDP跌三成 非農就業數據好過預期

1.盤前偏軟

總統選舉首場辯論後，美股表現偏軟，道指期貨微跌30點或0.1%，標指及納指100期貨分別跌不足0.2%。

美國第二季GDP跌31.4%，大致符合預期的跌31.7%。另外，美國9月份ADP非農業數據好過預期，增加74.9萬（預期︰65萬），上月為48.1萬。

2.裁員無助股價

受疫情打擊，迪士尼（DIS）宣佈美國主題樂園等部門將裁員28,000人，佔員工總數25%。

另一石油巨企荷蘭皇家殼牌（RDS）亦計劃在2022年底炒7,000至9,000人，大約為10%員工。

不過減成本後對兩者股價未見幫助，兩者盤前分別跌1.7%及0.2%。

3. 通用汽車入股Nikola有變數？

據CNBC報道，通用汽車（GM）20億美元入股Nikola（NKLA），換取11%股權的合作協議需要延長。原因NKLA創辦人Trevor Milton早前被指涉嫌買入設計圖但聲稱原創，再被兩名女子指控性侵。NKLA隔晚跌7%，惟盤前突然由跌轉升6%。

個股消息︰

Regeneron Pharmaceuticals（REGN）︰疫苗傳出好消息，盤前升2%，連帶其他藥廠CVAC及MRNA都有追捧

Palantir（PLTR）︰數據分析軟件股Palantir將於今日掛牌，以介紹形式上市，由市場決定每股定價，市場預計每股7.25美元，即估值160億美元

Google（GOOG）︰Google將會讓步接受澳洲新法例，向澳洲媒體出版人付款

Micron（MU）︰美光科技前景預期差過預期，仍然受制華為禁令，盤前跌近4%

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