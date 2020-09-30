晚間通告｜李嘉誠父子增持77萬股長實●電盈完成Now TV轉讓予香港電訊

【股權變動】

●長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅再增持長實 （1113） ，披露權益顯示，李嘉誠基金會於9月24日至29日，以平均價38.2475元、38.2090元、38.1613元及37.5833元，購入長實共77.15萬股，涉資約2,938萬元。

李嘉誠持股由35.59%增至35.62%。李澤鉅由35.66%增至35.68%。長實收報37.75元，升0.27%。

●嘉華國際（173）主席呂志和增持股份，披露權益顯示，呂志和於9月24日、9月25日及9月28日以平均價3.6107元至3.634元，購入嘉華115.9萬股，涉資約419.7萬元。呂志和持股由6.41%增加持6.45%。

【其他】

●早前電盈（0008）宣佈，以19.5億元之代價，將電訊盈科媒體之全部已發行股本轉讓予HKT Interactive Media（為香港電訊，6823全資附屬公司），買賣協議的條款完成，電訊盈科媒體成為香港電訊的全資附屬公司。

電盈指，電訊盈科媒體連同其附屬公司及合營公司營運「Now TV」業務， 「Now TV」是收費電視服務供應商，以電視頻道、自選點播及應用程式提供本地及國際節目內容。

至8月初公佈轉讓消息後，電盈股價顯著上升，累計升逾一成；香港電訊累計跌約8.6%。

●復宏漢霖（2696）公佈，Scott Shi-Kau Liu因個人工作重心調整，辭任執行董事、首席執行官、董事會戰略委員會委員、環境、社會及管治委員會委員多職。由即日起，張文傑獲委任為首席執行官，執行董事一職須待股東於臨時股東大會上批准。

另外，復宏漢霖同意允許Accord Healthcare在美國及加拿大開發及商業化「HLX02注射用曲妥珠單抗」，首許可總里程碑付款2,700萬美元。Accord將根據該產品年度淨利潤的水準向復宏漢霖支付許可產品淨利潤的18%至50%的分層特許權使用費。

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