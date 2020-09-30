財經論壇︳不一樣的「十一黃金周」（李振豪）

相信投資者對「十一黃金周」並不陌生，是有危有機的時候，但今年比較特別，除了黃金周日數比較長外，另有環球疫情和美國大選交疊，那對中港股市的走勢有何影響？黃金周後有何要注意？

「十一黃金周」是指由國慶和中秋等中國傳統節日合併的長假期，因此期間的成交量和欠缺內地消息下，料港股會受外圍因素影響較大，如美國大選和疫情重燃令歐洲可能再考慮封鎖措施等，而這些因素多為負面，而且恒指預測市盈率已高見12倍多，就算考慮恒指已增加科技元素，把10年均值約10倍提高15%，今天仍高了一點，加上沒有大型利好消息下，轉升的可能性不大；不過，大幅下跌的機會亦不大，因環球流動性仍然充裕，歐美政府表示將因應疫情考慮加碼放水，沒有基礎令環球股市大跌至3月初水平，因此預期恒指在10月初將以牛皮偏軟的走勢為主。

黃金周之後呢？歷史數據上亦可參考一二， 10月份假期過後資金回流市場，加上10月多有國策或經濟前瞻出台，利好大市氣氛。恒指過去20年中，10月整體上升了14次，跌市只有6次，平均升幅為1.59%，比11月和12月的正0.92%和0.77%更高，數據上支持恒指未來走勢不宜太淡。另要注意「五中全會」將在10月26日舉行，當中焦點為習主席早前提出的「內／雙循環」政策，為明年「十四五」規劃首年鋪路。在中美貿易戰下，料對自吸自足型（上中下游合併產業）和需求面主導的經濟發展有利，尤其以內需刺激經濟，可視為中線的投資主題。

風險方面，除了脫歐談判邁向死線，「硬脫歐」的機率將打擊區內經濟外，歐美的疫情有可能在冬季再次惡化，引頸以待的疫苗仍未見曙光，因此不能忽視再次大規模封鎖經濟的風險，打擊剛反彈的舊經濟股份（反之有利新經濟股）；另外，11月3日美國大選，近年民調皆未能完全反映最終結果，加上大選前種種的「意外」或流言／黑材料等，將都令市場趨向波動。

參考2016年上屆大選前一個月，美股反覆下跌，波動指數急升。今天兩黨走勢相若，加上特朗普表示有可能不接受選舉結果，意味最終有可能由法院裁決，參考2000年「戈爾vs布殊」時，到12月中才得出最終結果，因此預期黃金周後中美貿易有關和與海外業務較重的股份將持續受壓。

大波動市中，投資者在資產和資金分散的風險管理需多加留意。

共勉之。

星展香港投資總監辦公室 (北亞區)高級投資策略師李振豪

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