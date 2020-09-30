港滙強勢｜金管局再接錢 最新向市場注資124億港元

港滙持續在7.75強方兌換保證水平徘徊，金管局繼於今晨紐約時段向市場注入76.26億港元，最新再於本港時段收市後買入美元，沽出124億港元。本港銀行體系結餘將於10月6日增至2635.57億港元。

港滙自4月起升近強方兌換保證水平，金管局多次出手接錢捍衛聯繫滙率，本月累計沽出693.79億港元，為四月以來單月最多。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指，螞蟻集團上市的相關消息導致市場出現恐慌囤積資金的行為，港息隨即大幅上升。 同時，港滙頻密觸及7.75，驅使金管局進行多次干預。展望未來，雖然螞蟻集團的大型IPO很可能增添香港貨幣和滙率市場的波動性，且中短期內可能有更多企業來港上市，但港息的升幅或只是溫和，而升勢亦可能只是短暫。

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