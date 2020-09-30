信里一城｜香港品牌染紅後墮落（小師兄）

老友在商界打滾廿幾年，今年9月初轉行做電商，加入相信每個90後都曾經擁有的香港品牌拓展線上銷售工作。曾經的香港製造已沉寂多時，近年竟然死灰復燃，異常多動作。講曾經，是因為它已染紅，講異常，是染紅後除了自設生產線，推出香港製造防疫產品分一杯羹，還拓展很多九唔搭八的業務，包括寵物保健、空氣製水機等。

老友慶幸自己專注該品牌老本行產品，不用沾手顛覆世人價值觀的新業務，但他知道所謂空氣製水機，一部賣6萬多元，如此創新的空氣製水機實際功能與一部數千元抽濕機一樣，原理是把空氣中濕度抽取並製水，他諷刺說：「即係飲空氣！」再看看與之合作的夥伴，那些創辦人神一樣的個人照，與得高望重官員的合照，感覺比倫敦金更倫敦金。

好地地一個香港品牌如今淪落到貓唔似貓、狗唔似狗，老友收得人糧，工照開，短短2周費盡心力招兵買馬，開拓5人銷售團隊，卻於日前收到管理層命令，以「不適合職位」為理由將5名剛聘用的大學生辭退。陰公，最短一位只返5日工就被通知炒魷。老友沒有被炒掉，並獲留下，但他條氣唔順，擗炮唔撈。我問老友，是呃保就業？唔知。他懷疑，他深黃的背景，以及5名被炒後生仔當中，有衝衝子、有中大、有理大，被顏色審查也不出奇，但沒有證據。還是疫情下削減人手的替死鬼？他已懶理，他解釋，獲聘後才知曾經叱吒風雲的香港品牌染紅後如此墮落，有早知，就唔加入這間死乞兒。

小師兄

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