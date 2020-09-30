疫情舖市｜灣仔298電腦特區銀主舖蝕逾五成沽

零售市況未見復蘇，多區商舖價格持續受壓，不少業主寧蝕讓離場，其中灣仔298電腦特區最新有銀主舖蝕逾5成沽出。

據土地註冊處資料，灣仔軒尼詩道298電腦特區1樓201號舖，屬面積約103方呎銀主盤，銀主最初開價118萬元拍賣，最新以85萬元易手，呎價8,252元，累減33萬元或近28%。資料顯示，原業主於2013年以178萬元購入上述舖位，惟其後淪為銀主盤；以買入價計，舖位7年貶值93萬元或約52%沽出。

天水圍新北江舖4年蝕近7%

土地註冊資料指，天水圍新北江商場1樓D33號舖，新近以110萬元獲買家承接。原業主於2016年斥118萬元購入上述舖位，持貨6年，賬面蝕約8萬元或6.7%離場。

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！