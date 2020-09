財經論壇︳本地客為首 天天黃金周（羅家聰）

坊間素來有個說法,指「五一」、「十一」黃金周特別多陸客來港。其實若干年來,大陸的黃金周假期已打散到不同日子,因為這種由計劃經濟到連放假都要規管的歪風,只是滿足政權對人民全面操控,落到民間根本無人欣賞。不難想像,全國人同時放假,搭車逼爆、無啖好食,滿街人山人海,但企業被迫停產,無論僱傭雙方都簡直在受難。

回到本港。若查訪港陸客數字,無論由1996年起的大數還是2003年起的自由行,均不見5或10月特別多人來。反而,來港陸客較多的月份在1和8月,這不難猜到,正是年度寒假和暑假。由此可見,人的行為是不會純因長官意志而改變;寒假睇燈飾,暑假去暢泳,「五一」、「十一」來幹啥?鬥逼呀?若來港掃貨,一周一行已足夠了。

至於在零售銷售層面,以往普遍相信陸客來港就是豪掃。不過,翻查「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」一項的零售銷值,不難發現5和10月多在谷底,反而很多年來12月才是高峯。這也不難解釋。股市有云,Sell in May and walk away,直至10月例跌為止,可見這兩皆是淡月,起碼消費氣氛一般;反而年尾聖誕,消費氣氛好得多。黃金周只是谷一個禮拜,或僅提前將當月消費堆在月頭一周,統計上清楚見到無助全個月數字。

更重要的,是陸客的消費力已大不如前。別說爆疫後,就只計疫前,首先佔中後至2018年的訪港陸客已不如之前般升,顯然慢了很多。至於買上述貴價貨的更早於2013年已於每月130億港元零售額見頂;就在去年社運前已僅剩每月60億元,社運後跌穿40億,爆疫後再跌穿20億之沙士水平。由此可見,這沒落早在5、7年前已開始。

從上述消費高峯所見,與其望「北」打卦,倒不如認清假期、節日才是旺季之道。最肯幫襯港舖的始終是港人。黃好藍好,在商言商亦應以港人為先。一味擦陸客鞋的,去大灣區開檔吧。

羅家聰

facebook.com/kachung.law.988、lawkachung@gmail.com

