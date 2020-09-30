迪士尼裁員｜迪士尼樂園美國裁員28000人 佔員工總數25%

受疫情打擊，迪士尼宣佈美國主題樂園等部門將裁員28,000人，佔員工總數25%。

迪士尼樂園主管Josh D’Amaro表示，儘管裁員令人傷感，但疫情持續對業務造成重創，裁員別無選擇。今次裁員67%兼職員工被裁，部分高層亦在裁員名單中。《CNBC》取得D’Amaro給員工的備忘，當中指裁員決定並不容易，園方過去幾個月，一直避免減省人手，但儘管已削減開支，叫停資本項目，繼續支付福利給停職演員。

裁員牽涉公園、體驗和消費品等部門，它們為迪士尼業務中極其重要的一部分，去年迪士尼總收入696億美元中，有37%由它們頁獻。

自疫情爆發以來，迪士尼一直減省支出，在第二季度關閉了旗下的公園、酒店和遊輪，營業收入虧損了10億美元到第三季度，虧損額更突增到35億美元。

目前迪士尼在佛羅里達、巴黎、上海、日本和香港的主題公園能有限度重開，但加州冒險樂園和迪士尼樂園都仍需關閉。

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