【本報訊】港交所（388）行政總裁李小加突然決定提早在年底離職，比原定任期屆滿提早了10個月。明年初起，李小加會轉任港交所董事會高級顧問。立法會金融服務界議員張華峰推測，李提早離任意味有緊急新工作，「服務香港有成績，再上一層樓就係服務國家」。有分析指李或任官職。

港交所昨發表通告，指現年59歲的李小加同日通知港交所董事會，希望提早退任行政總裁職務，並已獲董事會同意；李將提早在今年12月31日卸任行政總裁，明年起轉任董事會高級顧問，為期六個月，繼續提供指導並確保過渡安排順利進行。

聯席總裁戴志堅任代理CEO

李小加離任後，現任聯席總裁及首席營運總監戴志堅會被委任為代理集團行政總裁，明年1月1日起生效，已獲證監會書面批准。港交所指如5月時刊發的公告中所述，主席史美倫與洪丕正等董事組成的遴選委員會，已展開物色新行政總裁程序。熱門人選中，與林鄭月娥關係極好及屬史美倫「愛將」的金發局主席李律仁，呼聲最高。另一大熱人選為滙豐亞太區環球銀行聯席主管劉哲寧（Liu Che Ning）。

對於提早離任，李小加未有正面解釋，他指要從港交所這樣獨特的崗位退下來，恐怕永遠也找不到最完美時機，「不過，以集團目前穩健的業務發展和實力，我覺得是時候交棒了」。

李小加2019年酬金為2,684萬元，任期10年內總共袋走2.15億元酬金，計及港交所獎勵股份1.72億元，共獲3.87億元。

李小加5月公佈不續約行政總裁一職的前後，港交所被揭多宗醜聞。曾任港交所首次公開招股審查組聯席主管的楊金隆，被指去年涉受賄協助新股上市，今年3月正式被廉署落案起訴。今年7月，證監會發表檢討報告，披露港交所業務部行政人員就上市申請向上市部施壓，李小加曾漠視中間的「防火牆」，要求業務部及上市部與上市申請人一同開會。

近月，政、商界開始流傳李小加離任，是為競選下一屆特首鋪路，尤其認為李有國際視野，又懂得與內地部門溝通。立法會議員石禮謙表示，暫未聽過有關消息；時事評論員劉銳紹亦指，中共往往在最後一刻才作人選決定，現時分析言之尚早。

強調不會退休 未否認選特首

李小加曾被問到是否有意參選下屆特首，他未有直接否認，笑問「你覺得我心臟很強大吧？」下年步入60歲的他強調不會退休，曾稱「不會回家過玩弄兒孫的退休生活」。

張華峰則相信，李有緊急工作要做，才會提早離任，憶起李曾在港交所與業界一次聚會中，其時很多中資券商領導在場，李當時提及在場的許多人是他大學同學，意味他的同輩都在內地做官；既然在港已做出成績，故猜測李下一階段工作，與服務國家有關。