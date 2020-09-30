曾淵滄專欄｜大家樂中短線炒復蘇（曾淵滄）

美股在一輪大調整之後，終於於9月25日及28日出現較顯著的反彈，但是，美股的反彈無助於港股整體的走勢，9月28日恒指反彈1.04％，看起來相當明顯的反彈，但是，當日50隻恒指成份股中有22隻下跌，恒指的急升只是因為恒指重磅股滙控（005）大幅反彈9.22％，而股市整體氣氛依然不佳。9月29日，恒指更是先升後跌，由高位下跌1.38％，9月28日的反彈幾乎全部消失，可見投資者對大市仍然缺乏信心。

但是，很奇怪的事是，儘管大市表現不佳，新股依然熱爆，而這些招股熱爆的新股，一上市升多於跌，形成一個很強烈的對比。

無論如何，順勢而行依然是目前理想的行動，我們也不妨集中力量申請新股，對小投資者而言，借小額孖展申請熱爆的股，風險不大，分到一手、兩手，可以一上市就賣掉，也可以收起來，反正僅僅一手、兩手，不會壓住太多資金以申請另一隻新股。

有專家說，香港第三波疫情已到了尾聲，受疫情打擊最大的行業之一是飲食業，不過，當疫情完全受控，飲食股的反彈會很可觀，內地的海底撈（6862）、九毛九（9922），股價已創新高，香港則依然處於低位，但已經有很明顯的一浪比一浪高的回升之勢，大家樂（341）是最佳的參考。大家樂股價於今年3月底見底，至今由低位反彈25％，是一浪比一浪高的走勢，但因應疫情的反覆，因此走勢非一路向上，而是三上三下的大型波動式向上升，目前正處於第三個浪的浪底，短期內應該有不錯的支持力，是屬於可以短炒，也可以當中期的投資。

走勢很類似大家樂的另一隻股是聯想（992），此股也是在今年3月見底，然後呈一浪比一浪高的走勢向上，目前也正處於上升軌的底部。

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