二手租賃｜龍床盤菁雋呎租57元貴過太古城

差餉物業估價署公佈，8月份私人住宅租金指數報181.8點，按月升1.39%，連升三個月。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，其中一伙最細的128方呎單位，業主疫市加租逾一成以7,300元租出，料創同類單位新高。

該區地產代理透露，菁雋9月份錄得最少8宗租務成交，其中一伙中層31室，屬於實用面積128方呎最細的「龍床戶」，該單位今年1月曾以6,500元租出，之後租客退租，近日成功以7,300元租出，租金比八個月前高800元，升幅一成二﹔呎租高達57元，貴過鰂魚涌太古城在內的市區藍籌屋苑。業主去年以193萬元買入單位，租金回報率4.5厘。

此外，菁雋中層2室，實用面積165方呎，剛以7,500元租出，呎租45元，與一年前舊租7,000元比較，升幅7.1%。

美聯物業梁浩文表示，菁雋租盤數目下降，加上同區新入伙盤弦海，開放式租金普遍超過8,000元，帶動同區迷你戶租金上升。

匯璽開放式劈租14%

香港置業駱啟生表示，南昌站匯璽租務暢旺，9月份錄得約74宗成交，其中5B座中層F室，開放式間隔，向東北望樓景，實用面積269方呎，業主叫租1.6萬元，放盤七天，劈價14%以1.38萬元租出，實用呎租約51.3元。據悉，新租客為單身客，心儀單位附設家具，睇樓一次即決定承租。資料顯示，業主於2018年9月以632.9萬元購入上址，租金回報率2.6厘。

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