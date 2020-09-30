通告盤點｜平安好醫生折讓8.5%配股．基石藥業獲Pfizer入股

平安好醫生

平安好醫生（1833）公佈，配售8000萬股新股，佔擴大後股本7%，每股配售價98.2元，較公司股份昨日收市價107.3元折讓8.5%，集資78.56億元，將用作發展公司核心業務。配售後公司將有90日禁售期。

華住集團

華住集團（1179）就Bonitas於昨日發表的沽空報告發出澄清公告，指有關報告內容與22日發表的報告類似，並指有關補充報告沒有依據，包含許多錯誤、未經證實的陳述以及對公司業務及營運誤導性結論。又指公司已經Bonitas報告作出兩次回應，除非法律或上市要求，否則可能不會進一步回應。

冠軍科技

冠軍科技（092）公佈截至6月底全年業績，期內錄得收益按年增長6.4%至4.1億元；虧損進一步收窄至3772.4萬元，去年同期錄得虧損7077.5萬元；每股損6港仙，不派息。虧損收窄主要受到其他收入、出售附屬公司以及投資公允值收益帶動。

基石藥業

基石藥業（2616）獲美國藥品公司Pfizer入股，Pfizer將購入基石擴大後股本9.9%，每股作價13.37元，較公司昨日收市價9.3元溢價43%，基石將從而獲得2億美元資金。雙方同時訂立合作協議，基石已同意授權Pfizer在中國商業化CS1001（抗PD-L1單克隆抗體）。

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