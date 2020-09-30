內地傳限房貸　內銀股全線急挫

【本報訊】有傳內地監管機構要求大型商業銀行降低及控制房地產貸款規模，觸發內銀昨全線急挫，中行（3988）跌至三年低位。

內媒引述三位銀行業人士指，大行收到通知，監管機構近期要求大型商業銀行壓低新增房地產貸款規模，至佔比新增貸款三成以內；報道指，30%比例相當於2015年房地產去庫存政策前水平，該比例2016年增至44.8%，到2019年底降至34%。

招行跌幅逾6%最多

房地產新增貸款比例被壓低，對急於出售新盤套現的內房企業影響更大，例如恒大（3333）。深圳持有按揭貸款人士指，近期收到按揭貸款銀行短訊通知，籲客戶提前還款，為房貸設了綠色通道即時辦理。

此外，人行第三季例會沒出現「加大宏觀政策調節力度」字眼，且已第三天錄逆回購資金淨回籠。受兩大因素影響，內銀股H股顯著下跌，今年上半年新增房貸超過三成的招行（3968）跌幅最多達6.05%，收報35.75元；其他六大國有銀行跌幅介乎1.2%至4.2%，當中以中行、農行（1288）及交行（3288）跌得最多，分別跌1.65%、3.23%及4.19%。有外資證券研究主管認為，內銀可透過加大其他貸款攤薄房貸佔比，故內銀昨跌幅有點反應過大；市場更關注房地產價格調控並引發骨牌效應，及內房資金流通性。

星展香港投資總監辦公室（北亞區）高級投資策略師李振豪指，內地經濟對比環球相對好，內地貨幣政策會持平；相信內房未來要靠發債籌集資金，涉及手續費及發行商等，成本較高。港股昨隨美股反彈回升240點，但金融股拖累下，於期指結算日高開低收；10月期指收報23262點，跌140點或0.6%，低水14點。

恒指收報23275點，跌200點；因南向「港股通」暫停，大市成交額僅858.82億元。國企指數報9281點，跌101點，創3月24日來收市新低。恒生科指先升後回，收報6977點，微跌1點。