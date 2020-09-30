有買冇賠｜危疾唔包大件事 買之前睇清楚涵蓋幾多未列明疾病

【特約報道】購買危疾保險，無非是希望在患重病時得到額外保障，在患病期間也有錢應付日常開支，如供樓、家庭支出、子女學費等，但有人試過於患病後不能獲得賠償，導致在財政上大失預算，即使醫療保險可以支持醫療費用，但仍然要擔心日常開銷，對於患病人士確是十分徬徨。

危疾涵蓋範圍及定義各有不同

不少人都對危疾保險存有誤解，以為危疾純粹泛指較嚴重的疾病，事實上不同保險公司的危疾涵蓋範圍及定義都不同，簡單而言就是一般危疾保險只會保障保單上列明的疾病，沒有列出的就不算是受保危疾，就算是名單上列明的疾病，部份疾病亦要達到一定程度才可獲得賠償；又或者只是屬於患病初期，例如早期癌症病變，賠償額亦可能較低，與原先購買危疾保險期望得到的保障有落差。

危疾保險條款複雜

根據保險索償投訴委員會公布，去年投訴局共處理749宗投訴個案，投訴個案最大主要類別是「保單條款的詮釋」，而多年來「保單條款的詮釋」都是最多投訴的類別，有關人壽/危疾投訴的比例亦不斷上升，可見對於危疾的定義，往往成為投保人與保險公司的爭議。要知道危疾保險條款非常複雜，每間保險公司對每種受保障的疾病都有詳盡的定義，購買前最好向保險中介人問清楚，尤其是一些特別關注的疾病，就更加要詳細問一問賠償的條件及限制，以便有事時獲得應有的保障。

有危疾保可延伸至非指定危疾

其實疾病日新月異，現在所列出的危疾項目，難以涵蓋將來出現的病症。宏利保險最近推出的「活耀人生危疾保2 (加強版)」，特設深切治療保障，若不幸於同一醫院的ICU留醫連續3日或以上，保障可橫跨至列明及未列明疾病和受傷，換言之即使在危疾名單上未列明，投保人士都可以獲得相關保障#。另一樣要留意的是危疾的持續守護保障，例如第一次癌症後復發，是否可以再得到下一次癌症危疾賠償，這點對於投保人士非常重要，因為有幾類疾病，例如癌症、中風、心臟病都有較高復發風險。「活耀人生危疾保2 (加強版)」於第一次嚴重危疾索償後，為投保人士提供額外2次心臟病/中風及額外2次癌症保障，即使不幸復發都有賠償#，不過投保人士要留意病發時間距離多久，才符合索償條件*。

了解更多：https://bit.ly/3lwycSQ

*須符合有關保障的條款及細則

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