授勳名單｜「聯匯之父」祁連活獲銀紫荊 李小加歐達禮上榜

港府公佈最新授勳及嘉獎名單，多名金融財經界人士在列，包括港交所（388）行政總裁李小加，及證監會行政總裁歐達禮同獲銀紫荊星章（SBS）。「聯滙之父」之稱的景順首席經濟師祈連活（John Greenwood）則獲銀紫荊。

港府表示，李小加在擔任港交所行政總裁期間，領導港交所擴闊產品組合，加強香港作為全球首選上市平台的吸引力，以及促進中港兩地資本市場更緊密合作及互聯互通。但李小加於周二（29日）突然決定提早年底離任，比原定任期屆滿提早了10個月，令人大感譁然。

值得留意的是，港交所前行政總裁周文耀在退任不久後，獲港府頒金紫荊星章（GBS），較李小加的銀紫荊星章高一級。當年港府對周評價甚高，稱他任內帶領港交所上下緊守崗位，應付2008年的金融海嘯，並發展港交所成為國際級的交易所，建樹良多。

另外，港府為表揚歐達禮提升香港國際金融中心地位，同樣授予銀紫荊星章。港府表示，歐自2011年起擔任證監會行政總裁，帶領證監制訂各項政策鞏固香港的規管能力，並推動證券及期貨市場的發展。

歐達禮去年決定不續約總裁一職，但今年意外宣佈留任。歐在任內走強硬路線，致力打擊與殼股相關的不當活動，對投行的監管甚嚴。去年以保薦人缺失向4間投資銀行開出史上最大額罰單，合共7.87億元，震驚業界。

祈連活及信德集團（242）行政主席兼董事總經理何超瓊同獲銀紫荊星章。港府稱祈連活在維持港元穩定作出重要貢獻，助鞏固市場對聯匯制度的信心。何超瓊則對提升女性在社會地位建樹甚豐，並致力改善及保護婦女的合作權益。

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