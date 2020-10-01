一退再退｜馬雲、孫正義退出阿里巴巴董事會 仍享合夥人權利

阿里巴巴（9988）周三（30日）公佈2020年度股東大會投票表決結果，武衛、Kabir Misra及郭德明擔任第三組董事，任期三年，意味創辦人馬雲及日本軟銀創辦人孫正義不再擔任公司董事。

阿里最新董事會成員分別有張勇、蔡崇信、武衛、J. Michael EVANS、井賢棟及Kabir MISRA；以及獨立董事董建華、郭德明、楊致遠、E. Börje EKHOLM及Wan Ling MARTELLO。

阿里於2018年公佈董事局主席傳承計劃，馬雲會於2019年9月退任主席一職，由張勇接棒。當時，馬雲已預告擬於2020年股東大會後退出董事會。但根據阿里公司章程，馬雲仍是合夥企業的提名人，有權提名集團董事會多數董事。

而孫正義仍為軟銀的提名人，可提名一人參加第三組董事選舉。而新一任的董事Kabir Misra為軟銀的管理合夥人。

據阿里向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新年報顯示，截至7月2日，馬雲持股4.8%，從去年11月來港第二上市提交招股書中的6.1%約12.77億股，減少約10.43億股，料約套現476億元。軟銀集團則持24.9%，仍為阿里的最大股東。

多個分析師對阿里前景及未來增長感到正面，至少獲兩間券商唱好並調高其目標價。Benchmark Co.將阿里目標價由290元調高至355元，升22.4%。另一間券商 Truist Securities 亦調高其目標價，由285元調高8.1%至308元。

阿里港股周三收報275.62元，升3.84%或10.2元。阿里美股盤前造好，暫升0.87%或2.56美元。報296.54美元。

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