10.1大媽絕迹 酒店劈價推Staycation吸本地客 3,000元有找爆滿

往時內地10.1假期，通常伴隨大群大媽旅客湧港，今年近乎絕跡。本港酒店業變陣出擊，半島酒店、四季酒店等五星級酒店，中秋假期房價低至3,000元，較往時劈價超過50%，兼送自助餐等餐飲優惠，成功吸引港人租用度假（staycation），部分酒店更已經爆滿。

至於一海之隔的澳門，雖然已經向內地全面通關，但當地酒店預訂情況並不熱鬧，絕大部分酒店訂房仍可預訂，房價平均2,000元有找，過往一房難求的光景不復在。

有酒店業界人士認為，高檔酒店劈價逾半兼提供免費餐飲，只淪為「白做價」，對長遠發展並不健康，亦難為本地業界「止血」。

過往於旅遊旺季，本地五星級酒店價格驚人，半島酒店一晚可索價逾五、六千元，但隨著訪港旅客急降，高檔酒店只好無奈劈價，據大酒店（045）營運數據，今年第二季香港半島酒店平均房價按年由5,396元跌至2,804元，而在十一黃金周的旅遊旺季，酒店劈價推出2,800元起住宿優惠，包一晚豪華客房及兩份免費早餐，記者向職員查詢預訂情況，有關優惠經已額滿，其餘客房價格由3,640元起。

除半島酒店外，本地高檔酒店推出的Staycation優惠備受港人歡迎，四季酒店及文華東方酒店均提供包早餐及晚餐優惠，平均房價低於3,000元，房間幾乎全部爆滿，其中房價高達逾4,000元的瑰麗酒店，中秋節四日連假亦全部爆滿。

度假式酒店為家庭客的熱門之選，隨著迪士尼樂園及海洋公園重開，兩個樂園於中秋連假的預約入園已額滿，其酒店同樣火爆，迪士尼三間酒店房間於10月1至3日全部售罄，海洋公園萬豪酒店的一般客房已滿，剩下售價由2,490元起的特大客房可供出租。位於郊區的銀鑛灣渡假酒店、愉景灣酒店價格相宜，一晚房價最平低於1,000元，假日期間已全數租出，價格較高的黃金海岸酒店於10月1至2日亦無空房。

業界：高檔酒店平均訂房率高達六成

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，今年十一黃金周與中秋假期重疊，不少港人趁機租住酒店渡假，故預訂情況較預期理想，在中秋連假期間，高檔酒店平均訂房率達45至60%，部分酒店的訂房率更高達八成以上。他解釋，以往七天的黃金周旺季縮短至中秋的四日假期，高檔酒店大幅劈價吸客，期內平均房價僅約800至1,200元，較去年同期房價減少逾半，房間收益亦降六至七成，加上部分酒店額外提供餐飲服務，形容為「白做價」，「酒店業界靠本地市場，短期可以員工有飯開，但對長遠發展並不健康，唔係我哋希望見到嘅事。」

旅遊界立法會議員姚思榮則留意到，中秋節期間港人無法外遊，四日連假的酒店消費較預期理想，位於市郊的渡假式酒店大受歡迎，有泳池、沙灘及家庭式配套供港人渡假，中心地區及商業區酒店的情況較為遜色，惟有關需求只是短暫現象，未能為酒店業「止血」。他指出，酒店除提供Staycation優惠外，部分三至四星級酒店大幅降價，入住率亦有上升趨勢，吸引本地客月租酒店暫住、當做工作空間或作聚會之用途，亦有一批外地訪客租作隔離用途。

內地全面恢復澳門自由行，遊客持核酸檢測陰性證明及「澳門健康碼」可免隔離入境澳門，而港府僅擬讓居於內地的港人可免檢疫下回港探親，李漢城質疑：「點解澳門同大灣區的健康碼可以互通、咁方便、價錢咁平，但香港點解傾咁耐都傾唔到？」他形容，本港旅遊業已為一潭死水，在歐美國家疫情依然反覆下，未來一年對旅遊業不存有任何希望，唯一曙光是開放內地市場，期望政府可於11月盡快重開關口，推出健康碼等措施讓旅客訪港。

澳門博企酒店黃金周冷清 料入住率僅得20%

澳門自由行在十一黃金周前夕全國解禁，但當地旅遊業未見大起色。去年黃金周首四天有近53萬內地客訪港，今個黃金周此情不再，據本報統計，截至昨日（9月30日）下午的最新訂房情況顯示，澳門六大博企旗下16間主要酒店，在10月1日至7日黃金周期間，僅得銀娛（027）悅榕莊在個別日子已經客滿，大部分酒店即使是平價客房仍有空房，以10月5日為例，收費介乎931元至5435元，普遍大約2,000元就有成交，與以往一房難求且要捱貴租的情況差天共地。

澳門酒店協會副理事長Rutger Verschuren表示，當地酒店房租較往年同期劈價最少50%，但銷情仍不理想。業界原本預期整體入住率能有三、四成，但這個周末入住率只有10%至15%，或要待中秋節後，即下周一(5日)才會有更多旅客赴澳。目前旅行社及訂房中介收到不少查詢，但旅客仍未落實訂房，故難以估計黃金周中後期的表示，但料入住率都只有約20%。

實德環球（487）副主席馬浩文預計，基於防疫考慮，內地會有限度批出前往澳門的自由行簽注，加上沒有其他地區的遊客，預計訂房率有以往的一半已很理想。

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