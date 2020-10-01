凍結大圍｜柏傲莊開售在即　大圍買家翹首觀望　二手轉趨淡靜

踏入10月，新界區即將有新盤混戰，其中尤以大圍站上概項目，新世界(0017)旗下柏傲莊最引市場矚目。1期項目已經有783伙，發展商更明言若然10月推售，而銷情理想，將會緊接1期項目，隨即推出項目第二期，都高達1,415伙單位。新盤命名翌日即為國慶中秋長假期，但以往新盤發展商有新盤消息後，樓盤附近都會滿佈代理的情景，卻並未在大圍出現，儼然有些冷清。

記者下午直擊大圍站現場，雖然甫出車站已經有代理推售項目，但代理人數甚少，目測車站出口只有小貓兩三隻。記者圍繞大圍站一周，數個出口的代理人數，可能「十隻手指數得曬」。不過目前柏傲莊只是在昨日上載樓書，並未有價單資料，代理推銷都只能靠估。不過有代理指，項目自有消息將於10月推出，已經隨即凍結9月大圍站成交。

中原地產分區營業經理吳嘉權指，自從大圍站即將推售的消息流出，已經即時有大量買家態度轉趨觀望，令9月成交驟降。以名城為例，自今年年初傳出大盤消息，已經有不少買家翹首以待，就算當時未能推出，都有不少買家願意等待，直至早段時間有不少買家按耐不住，終於買入同區名城二手單位，令早段時間名城成交大增，8月單計名城都有26宗成交，然而至9月份，名城成交急跌逾4成，跌至只有15宗成交。

吳嘉權指，整個大圍已經有多年沒有大型全新屋苑應市，對上一個新盤，已經是遠東發展旗下珀玥，但珀玥為單棟樓，而且當時更號稱「貴絕大圍上車屋苑」，未能滿足區內換樓需求，而名城更是主打3房以上大單位，因此相信柏傲莊推出一至兩房供應，都會相當搶手。

現居大圍的劉先生及劉太太指，大圍其實配套都算齊全，比起沙田只是購物方面有所欠缺，然而交通配套更勝一籌，何況位於港鐵上蓋的柏傲莊相當有優勢。不過自己受限經濟能力，未有換樓打算。而且近期市況不明朗，認為「而家唔係睇新盤嘅時候」。

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