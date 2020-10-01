新股｜雲頂新耀傳55元上限定價 高瓴加持孖展仍遜嘉和

繼明源雲（909）公開認購爭崩頭之後，資金蜂擁嘉和生物（6998）令其孖展超購達365倍，而較嘉和遲兩日招股的另一生科股雲頂新耀，矚目程度相對低之下，孖展錄得127倍超購。市場消息指，雲頂新耀將以55元上限定價，其原先招股價範圍為50至55元。

雲頂新耀孖展反應較嘉和遜色，據悉主要由於該股跨月計息，而且券商近期「缺水」，預計有大量孖展客轉投銀行認購，專家仍預計該股最終仍錄得公開超購約500倍。

將於10月9日上市的雲頂新耀，獲得16名基礎投資者，包括新加坡政府投資機構（GIC）、貝萊德、高瓴、Lake Bleu Prime等認購，高盛和美林為聯合保薦人，集資額近35億元。

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