全球樓行｜疫下多地樓市現泡沫危機 英加大城市列頭十

《彭博》報道，不少城市在疫情期間樓價不跌反升，令全球各地或出現樓市泡沫升溫。瑞銀集團周三（30日）公佈全球房地產泡沫指數，其中港人熱門投資城市多倫多、溫哥華、倫敦和東京皆榜上有名，香港則排名第四。

報告分析25個城市第二季樓價表現，首十名今年面臨泡沫危機的城市依次為慕尼黑、法蘭克福、多倫多、香港、巴黎、阿姆斯特丹、蘇黎世、溫哥華、倫敦和東京。

報告指出，政府在疫情期間對個人收入的援助，與此同時低利率及倒閉潮延後，令各地樓價上升。不過，報告認為，此升勢不會持續，因大部份報告涵蓋的城市之租金下跌，當各種援助措施的效應消退，家庭收入壓力便會增加，屆時將出現樓市調整期。

按地區分析，歐洲過去4季的樓市泡沫指數均有上升，房地產估值更冠絕全球。報告指，歐洲城市的融資成本創歷史新低，與當地經濟實力不符，加劇失衡現象。而備受港人熱捧的倫敦，樓價雖未有大幅膨脹，但被評為估值過高，接下來收緊的稅收政策、政治環境的不穩定性和居民負擔能力，將為當地樓價帶來挑戰。報告建議海外買家可趁英鎊疲軟時入市，支撐樓價。

至於樓價最昂貴的城市，按次序為香港、巴黎、倫敦、新加坡、東京、特拉維夫和紐約，當地居民需工作超過10年才有能力買650呎的單位；當中一些法律對租戶有利的城市，投資者更需要賺35年的租金收入才能回本。芝加哥則是唯一被評為樓價被低估的城市。報告建議投資者在此階段可考慮出售物業，並尋求可以賺取較高回報的地方。

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