大選辯論混亂　美股料續波動

【本報訊】美國財長姆欽周三透露，他與眾議院議長佩洛西就新一輪紓困談判進展迅速，對白宮與民主黨取得共識充滿希望，國會議員非常認真地爭取華府推出新一輪紓困方案，消息刺激紐約股市開市早段上揚。

美股開市後約15分鐘，道指報27702點，升239點；標普500指數報3353點，升18點；納指升46點，報11131點。美滙指數曾見94.135，升0.26%。

美國輿論普遍認為美國總統大選首場電視辯論場面混亂，更有媒體指是一場災難。Pepperstone集團究部主管Chris Weston表示，今次美國總統大選首場辯論，進一步強化一種觀點，若拜登於今次大選獲勝，特朗普將不接受這個選舉結果，預料波動市況持續。

數據方面，美國今年第二季GDP年率化按季收縮31.4%，前值為收縮31.7%。另外，美國9月份ADP私人職位增加74.9萬，優於市場預期65萬，前值為48.1萬，反映美國私人就業市場持續復蘇。

迪士尼裁減2.8萬人

華特迪士尼周二前日公佈，受疫情影響，集團將向美國主題樂園等部門將縮減2.8萬人，佔總人數約兩成半。迪士尼樂園主管Josh D’Amaro表示，雖然裁員令人傷感，但疫情持續對業務造成重創，裁員別無選擇。今次裁員有67%兼職員工被裁，部份高層亦在裁員名單中。迪士尼昨曾跌0.35%至124.96美元。

另外，路透昨日引述消息人士報道，中國準備對Google發起反壟斷調查，調查其Android手機操作系統優勢，涉妨礙市場競爭。該消息又指，是次調查是華為提議，中國反壟斷監管機構已提交給國務院審核。報道引述其中一名消息人士透露，中國當局最快可能本月拍板，確定是否向Google調查，考慮此舉將影響中美關係。