零售寒冬｜H&M明年全球淨關店250間 不敵疫情谷網上網售

全球第二大服裝零售商H&M進一步擴大其關店計劃，預計明年將關店250家，於武肺疫情打擊下，未來將會加大網上銷售。

H&M明年淨關店250間，相當於目前店舖網絡的5%，6月時H&M計劃關店170間同時增加130間新店，可見其關店計劃將進一步擴大。H&M近年一直減少開新店及增加關店，更轉攻網上銷售以面對競爭，而今年內亦將錄得淨關店。

H&M行政總裁Helena Helmersson表示，雖然挑戰仍未過去，但相信最壞時間已過，並能從危機中強勁反彈。

H&M表示，5月至7月期間的季度業績勝市場預期，季度稅前盈利下跌52.7%至約2.66億美元，其9月銷售按下跌5%，較6至8月下跌19%收窄。

以目前超過5,000間門市計，H&M因應疫情目前暫時停業佔3%。

Zara關店更重手

今年6月，Zara的母公司Inditex表示於兩年內永久關閉全球16%分店，共約1,000至1,200間，當中包括Zara、Bershka、PULL & BEAR、Massimo Dutti等8個品牌，該公司4月份時約有6,000家門市關閉。相比之下，H&M的關閉計劃沒有Zara般大刀闊斧。

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