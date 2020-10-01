美股三件事｜三大指數期貨升幅擴大 道指漲250點 阿里偷步逼近300美元

1.重拾升勢

美股受惠救濟方案取得進展，三大指數期貨升幅擴大，科技股獲追捧，納指100期貨升1.3%或148點。另外道指及標指皆升近1%。

重磅科技股FAANG之中，蘋果（AAPL）及亞馬遜（AMZN）分別升1.3%及1%。

2.阿里巴巴偷步逼近新高

中概股沒有成為美國總統大選辯論焦點議題，阿里（BABA）及京東（JD）分別升6%及3%。

其中阿里有傳螞蟻金服會在大陸黃金周假期後招股，阿里（BABA）盤前再升1%至297美元水平，逼近52周新高299美元。現價換算為港股（9988）大約為287.7港元，即9988落後BABA大約4.4%。

3.Datadog飆升一成

雲端安全軟件股Datadog（DDOG）宣佈與微軟（MSFT）的Azure合作，意味就是用微軟雲的用戶可以直接選擇Datadog作增值服務。DDOG受惠合作協議刺激，急升超過一成破頂，最新盤前再升2%至104美元。

個股消息︰

Tesla︰中國Model 3減價8%，起跳價24.99萬人幣，盤前升2.5%

百事（PEP）︰百事季績受惠零食銷售增加，純利及收入皆超過預期，股價盤前曾升2%

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