高銀去年度勁蝕60億 突稱高銀金融國際中心以143億售出

深陷債務危機的高銀金融（530），截至6月底止全年虧損高達61億元，不過卻似乎透露財務曙光。其指出於今年9月29日，與未有具名的「獨立第三方」訂立臨時買賣協議，以總代價143億元出售持有高銀金融國際中心的控股公司。

惟值得注意的是，這次交易未知會否具法律效力，原因是債權人德銀委派的接管人委託萊坊成為獨家代理放售，預料估價達120億元，而高銀刊出的作價高出測量師行估價達2成，以目前經濟情況算為罕見。高銀指，有關交易的進一步詳情將適當時候公告。

而事實上，高院於9月25日裁定，就持有高銀金融國際中心的母公司，接管人有權行使於2019年4月10日訂立的抵押協議，及票據的股份押記，並確定接管人為該母公司董事，直至法院頒令或其他方式將他們合法免職為止。不過，高銀卻稱，接管人獲委任仍存在爭議，並受到多項法律程序的挑戰。

展望未來，高銀指或於適當時候變現其資產，從而加強其財務靈活性。主席潘蘇通私人持有的何文田站上蓋地皮亦有變現能力。

高銀停牌前報1.01元，短期內尚未有復牌消息。

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