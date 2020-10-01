差估署8月樓價跌1%　近半年最差

【本報訊】8月為本港第三波疫情爆發最為嚴峻的月份，加上限聚令影響樓市氣氛，差估署最新公佈，8月私宅樓價指數報380.6點，按月跌1%，連跌兩個月之餘，跌幅亦屬近六個月最大。而反映兩周前市況的中原城市領先指數（CCL），最新報176.76點，按周再跌0.62%，回到5月初的樓價水平。不過市場認為，隨着疫情緩和，相信10月樓價將會重拾升軌。

差估署最新公佈，8月私宅樓價指數報380.6點，按月跌1%，連跌兩個月，創半年最大跌幅。而CCL最新報176.76點，按周跌0.62%；大型屋苑報179.76點，按周跌0.54%；中小型單位報177.32點，按周跌0.55%；大型單位報173.83點，按周跌0.99%。兩個反應樓價的指數都下跌，但有市場人士相信10月應能重拾升軌。

疫情緩和 今月或回升

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，8月份樓價指數跌幅為近六個月以來最大。主要由於當時延續第三波疫情爆發，市場氣氛較淡，業主減價情況增加而令樓價跌勢加劇。不過陳海潮認為，疫情在8月中後緩和，單日確診宗數持續減少，而8月底及9月初情況續有改善，限聚措施亦陸續放寬，利好市場交投，預期9月份樓價指數有望止跌回穩，而只要疫情無再大規模爆發，10月份料可重拾升軌。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL近四周連跌，但跌幅持續收窄，兼且兩大指數同樣連續四周企穩177點水平附近，相信快將尋底成功。隨着第三波疫情進入尾聲，二手交投持續轉旺，展望中秋前後將重拾升軌。