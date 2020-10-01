濠賭數據｜澳門上月賭收挫9成 遜預期

澳門博彩監察協調局公佈，9月份幸運博彩毛收入按年跌90%至21.11億澳門元，差過市場預期88.56%的跌幅。如相比8月份13.3億元賭收，按月則升59%。

博彩收入連跌12個月，其中有6個月跌幅超過90%。首9個月累計賭收則為386.05億澳門元，按年跌82.5%。

外媒上月報道，中國打擊資金外流，被認為矛頭直指澳門博彩業，引發當地的撤資潮，規模或達數十億美元。更有傳部分「貴賓廳」限制提款，一度出現擠兌，這將拖慢澳門經濟的復蘇進度。

澳門自由行在十一黃金周前夕全國解禁，但當地旅遊業未見大起色。去年黃金周首四天有近53萬內地客訪港，今個黃金周此情不再。澳門酒店協會副理事長Rutger Verschuren表示，當地酒店房租較往年同期劈價最少50%，但銷情仍不理想。業界原本預期整體入住率能有三、四成，但這個周末入住率只有10%至15%，或要待中秋節後，即下周一(5日)才會有更多旅客赴澳。目前旅行社及訂房中介收到不少查詢，但旅客仍未落實訂房，故難以估計黃金周中後期的表示，但料入住率都只有約20%。

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