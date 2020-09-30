李華華Online｜其士新盤宣傳片撞《榮光》旋律 中秋賣樓有隱藏信息？

今個中秋假期，食件月餅、賞下月之時，發展商亦幫香港人諗諗節目──買樓。唔知係咪想仿傚元朝時，朱元璋將紙條收埋喺月餅入面，將反元革命信息傳開去嘅故事，其士國際（025）同市建局合作發展嘅新盤傲寓，最新嘅宣傳片入面，竟然出現《願榮光歸香港》嘅旋律。

睇返傲寓條宣傳片，聽到第22秒，《榮光》第一句「何以 這土地 淚再流」嘅純音樂版本突然響起，華華先知道原來傲寓呢層新盤是黃的，又咁啱撞正中秋節翌日（2日）賣樓，唔知發展商係咪想隱藏信息，定華華諗多咗啦，大家可以click入去聽一聽（https://www.hksablier.com/）。

其士就同華華解釋話，廣告片入面係一首美國作曲家創作嘅庫存音樂，揀嘅原因係感覺輕快同埋有都會感覺，同項目形象相近，所以採用喎。

傲寓提供144伙單位，實用面積由262至706方呎，間隔由開放式至三房。上周公布首批50伙，折實為538.8萬至719.3萬元，呎價18,388至23,199元，折實平均呎價為20,934元。本周一已上載銷售安排，將於明日（10月2日）上午10時發售。

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