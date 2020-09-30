立即參加｜螞蟻上市在即！捕捉新經濟浪潮 三大名家教「股輪淘金術」

點擊參加【瑞萬通博呈獻：新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會

阿里巴巴（9988）同系螞蟻集團上市在即，新經濟股將繼續成為市場焦點。投資機遇稍瞬即逝，要捕捉時機，就必先做足功課。

蘋果財經investMAN與瑞萬通博合辦【瑞萬通博呈獻：新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會，找來三位具份量的專家，為大家分析新經濟潛力股。

財經專欄作家股榮，將為大家搜尋中港以至美國科網、醫療及創新科技潛力股。繼去年第四季推介八隻股份（過去一年平均回報43%），今次再介紹未來一年八隻心水股份，以及相關ETF部署攻略。

另外，瑞萬通博上市產品銷售部主管翁世櫂、輪證財經節目主持雷神，亦會為大家拆解炒窩輪、牛熊證必學技巧；選擇輪、證有何竅門……務求令你極速掌握股、輪短線操作！

【瑞萬通博呈獻：新經濟浪潮 股輪淘金術】

日期：2020年10月12日（星期一）

時間：晚上7時30分至9時30分

嘉賓︰

股榮 投資專欄作家

翁世櫂 瑞萬通博上市產品銷售部主管

雷神 輪證財經節目主持

收費：每位150港元

截止報名日期：2020年10月11日（星期日）晚上11時59分

點擊參加【瑞萬通博呈獻：新經濟浪潮 股輪淘金術】

參加方法

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查詢詳情可在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk 。

活動細則

* 除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請留意電郵及【investMAN】FB專頁以接收最新公告。

* 活動受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。

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