稀土戰｜特朗普簽行政命令 擴大稀土開採避中國反制

《彭博》報道，美國總統特朗普簽署了一項行政命令，宣佈採礦業處於緊急狀態，用意是擴大對大多數製造業至關重要的稀土礦物的國內生產。

該命令指示內政部探索使用《國防生產法》（Defense Production Act）加快礦山的開發。美國政府已利用該法在武肺疫情大流行期間加快醫療用品的生產。

特朗普在前往明尼蘇達州競選活動的途中簽署了這項命令，他在該州尤其希望獲得「鐵嶺」（Iron Range）地區的礦工和居民對其連任的支持。

關鍵礦物一直是美國關注的焦點，因為去年美國稀土化合物和金屬進口總量的80%來自中國。

去年，白宮下令國防部促進稀土磁鐵的生產。有人擔心，在兩國之間貿易緊張局勢加劇的情況下，中國可能限制產品出口。稀土磁鐵應用廣泛，從電動汽車到風力渦輪機再到飛彈制導系統，不一而足。

上月初，兩名美國國會議員提出一項跨黨派法案，用意是減少稀土方面對中國的依賴性。歐盟加緊降低對進口原物料的依賴，歐盟委員會承諾年底前建立一個原物料聯盟。

美礦商：中國是唯一能提煉稀土的國家

供應鏈風險管理公司Interos行政總裁Jennifer Bisceglie曾表示，若要創建一條完全本地化的供應鏈，得考慮培訓勞動力和獲取原物料的費用。她說，大型跨國公司嚴重依賴擁有本地化原物料渠道的小型供應商，可能無法從別處獲得。

美國唯一的稀土礦公司MP Materials行政總裁Litinsky月初時表示，該公司必須將其原物料運到中國進行最終加工，因為中國是唯一有提煉能力的國家。Litinsky說，如果美國和其他國家將生產帶回國內並將中國的佔有率減少到供應鏈的60%，中國將不再擁有這種控制權。

Jim Litinsky指，不必是整個行業，只需要成為供應的重要組成部分：「只要有一個或少數幾個主要的西方競爭者能夠讓整個供應鏈保持誠實，防止我們受到擠壓。」

稀有金屬鎢生產商Almonty Industries Inc.行政總裁Lewis Black早前表示，鼓勵供應鏈的多樣化是明智的。Black表示，適當數量的聯邦支持可能是一個很好的解決方案，否則企業將繼續嚴重依賴中國。Black表示，中國公司是「非常優秀的」運營商，可以建立庫存而不必擔心其資產負債表會因庫存貶值而受到打擊。對於大多數買家而言，最低的價格可能仍比貨源地更重要。

歐美國家對於稀土開採加工程序的倚賴，其中主要原因是加工過程帶來嚴重的環境污染。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！