【本報訊】社會運動加上疫情衝擊，新世界（017）至今年6月全年收入跌23%，股東應佔溢利暴跌94%。執行副主席兼總經理鄭志剛指，會秉持「現金為王」策略，並計劃出售非核心資產，或涉資150億元，集團現有逾千億資金覓機會趁低吸納。他又否認賣走資產是要從香港撤資，「集團今年成立50周年，對香港富有感情。」目前新世界無裁員計劃。

新世界公佈去年全年業績，集團期內收入減少23%至590億元，其中物業發展收入減50%至192.1億元，主要來自香港傲瀧、名鑄、迎海系列等住宅項目，本港應佔物業合同銷售為131.6億元。股東應佔溢利跌94%至10.96億元，若不包括投資物業公平值變動，基本溢利按年跌25%至65.9億元，每股基本溢利0.43元，派末期息1.48元，全年維持股息2.04元。

現有逾千億資金覓投資

鄭志剛指集團採取「現金為王」的策略，去年已出售約106億元非核心資產，據資料當中包括上環信德中心內部份物業、德福廣場二期商場及PopCorn 2商場等。今年新世界會加碼出售130至150億元非核心資產。鄭志剛於今年2月提及，有意出售只持少數股份或未管握控制權的項目。他補充，「集團可動用資金達千億，期望於疫市中能趁低吸納，部署更有價值的投資。」

他強調出售資產並非撤資，根據資料新世界資金在疫情下轉入內地，今年8月以41億人民幣投得上海黃浦區淮海中路地皮。鄭志剛又指大灣區的發展亦是集團增長引擎，大灣區土儲約300萬平方米開始步入收成期，其中物業發展毛利率七成，料未來兩至三年的年複合增長率會有雙位數。香港樓市方面，鄭指市場對住宅的需求大，料疫情對樓市的影響短暫，中小型物業在低息環境下保持平穩，中高端物業或可升5%。

集團的核心商場K11 MUSEA等於期內開幕，期內物業投資收入升19%至43.5億元。鄭志剛指K11 MUSEA於疫市中表現強勁，9月營業額較8月升2倍，預計第三季將有60%升幅。

新世界持續重整業務，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，集團出售非核心資產，的確可令其估值折讓收窄，利好股價。惟集團地產主業仍受制於本港經濟前景欠佳的不確定因素，加上資金對地產股不感興趣，料該股由5月時的31元水平升至現價後，再向上空間不大。新世界股價昨升1.76%，收報37.5元。

新創建少賺94% 派29仙

同系新創建（659）亦公佈全年業績，股東應佔溢利跌94%至2.53億元，應佔經營溢利跌25%至35.14億元，每股基本溢利0.06元，派末期息29仙。昨日股價升1.38%，報5.89元。新創建今年8月以32億元出售了城巴、新巴業務。另外，鄭家純孻仔鄭志亮於12月起加入新創建出任執行董事，負責監督公司業務發展及策略性投資。