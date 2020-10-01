恒生今年首三次派息削36%

【本報訊】恒生銀行（011）昨日宣佈，今年第三次中期息為每股0.8元，與第二次中期股息一致，按年削42%；首三次派息合共2.7元，按年少派36%。今次股息將於11月 5日派發予10月19日名列該行股東名冊內之股東。恒生昨日收報114.1元，升1.1%。

恒生以往每年首三次中期息派息一致，第四次中期息則最多。惟今年首兩次中期息越削越多，第一次中期息按年少派21%，第二及第三次中期息同樣按年削42%。受累經濟環境仍然不明朗，市場對該行派息前景亦難以樂觀。

不過，金融股昨日普遍向好，平保（2318）及建行（939）各走高0.1%及0.2%。新經濟股亦撐起大市，騰訊（700）、阿里（9988）及小米（1810）合共推高大市90點。阿里料雲業務在今個財年前能扭虧為盈，升3.8%，報275.6元，為「ATMX」中最好。恒指昨收報23459點，升183點；國指收報9397點，升115點；缺乏北水撐場下，成交僅983億元。

恒指季結 小米累升59%

總結恒指第三季累挫968點或4%。藍籌表現最好首三位為小米、申洲（2313）及創科（669），季內分別升59.3%、39.7%及34%；包尾首三位分別為交行（3328）、中信股份（267）及建行，季內累挫22.2%、21.8%及19.9%。

港滙持續在7.75強方兌換保證水平徘徊，金管局繼於今晨紐約時段向市場注入76.26億港元，最新再於本港時段收市後買入美元，沽出124億港元。本港銀行體系結餘將於10月6日增至2,635.57億港元。