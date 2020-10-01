美企裁員潮｜美國航空裁員1.9萬人 殼牌炒9,000員工

踏入第四季，武肺疫情進襲美國超過半年，美國企業接連宣佈裁員消息。

美國航空裁員1.9萬人

美國航空不顧美國財長姆欽的呼籲，將從周四開始按原定計畫遣散1.9萬名員工。姆欽正在與國會協商，以延長對美國的航空公司的薪資支持。

美國航空推進裁員計劃的決定，加大了仍在就民主黨人提出的2.2萬億美元經濟刺激計劃討價還價的姆欽和佩洛西的壓力。面向美國的航空公司的250億美元薪資援助將在周三結束時到期之際，財長姆欽早前敦促航空公司考慮推遲遣散。眾議院的新一攬子計劃將在未來6個月為航空公司再提供250億美元。

殼牌裁員9,000人

荷蘭皇家殼牌集團（Royal Dutch Shell）表示，最多可能解僱9,000名員工，佔全球人力逾10%。

這家由荷蘭皇家石油及英國殼牌合併組成的能源企業發表聲明，將在2022年底前裁減7,000至9,000個工作職位，包括今年同意資遣的1,500名員工。

汽車保險公司Allstate裁員3,800人

汽車保險公司Allstate表示將進行重組兼裁員3,800人，預計稅前重組費用約2.9億美元，遣散費和員工福利為主要成本。

高盛、花旗擬減1%員工

大行亦有裁員消息，《彭博》引述知情人士稱，高盛正在着手計劃裁員約1%，即裁掉約400個崗位。高盛常駐紐約的一位發言人Pat Scanlan表示，「在疫情爆發時，該公司曾宣布將暫停任何裁員。現在公司已決定繼續實施少量裁員。」

CNBC報道，花旗銀行新任全球股票交易主管Fater Belbachir已裁減了至少3名美國高級交易人員，因該公司正準備對該業務進行更廣泛的變動。報道引述知情人士稱，花旗周二通知董事總經理Jim Everett、Jason Cuttler和Bill Power稱他們的職位已被裁減。

報道引述知情人士預計，裁員將擴大到低級員工，並波及歐洲、中東和非洲地區。花旗集團發言Danielle Romero-Apsilos表示，這是該行裁員行動的一部份，公司正處於「有限的裁員」中，總計不到公司20.4萬名員工的1%。

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